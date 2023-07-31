Kırşehir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü Otomobille kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü; 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

DHA

Kırşehir-Kaman yol ayrımında, 35 yaşındaki Gülser Pınar idaresindeki kamyonet ile 20 yaşındaki Umut Çakır yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çakır ile yanındaki arkadaşı Mustafa Meşe hayatını kaybetti, Gülser Pınar ile yanındaki Güven Pınar (14) ve Nejla Pınar (55) ise yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya ile ilgili soruşturma başlatıldı.