Kırşehir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü
DHA

Kırşehir-Kaman yol ayrımında, 35 yaşındaki Gülser Pınar idaresindeki kamyonet ile 20 yaşındaki Umut Çakır yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çakır ile yanındaki arkadaşı Mustafa Meşe hayatını kaybetti, Gülser Pınar ile yanındaki Güven Pınar (14) ve Nejla Pınar (55) ise yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Çevredekilerin ihbarıyla yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı #1