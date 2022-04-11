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    Kırşehir'de kayıp Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

    İki güvenlik görevlisi tarafından işlenen cinayet sonrası cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları Kızılırmak kıyısı, Sarıyahşi, Hirfanlı, Toklumen bölgelerinde devam ediyor.
    • 11.04.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:43
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    Kırşehir'de kayıp Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

    Kırşehir'de 2 güvenlik görevlisi tarafından işlenen cinayet sonrası cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ın Kızılırmak’ta yürütülen arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediliyor.

    İHA'nın haberine göre; çalışmalar Kırşehir, Ankara, Çorum, Tokat, AFAD dalgıçları, jandarma, emniyet birimleri su altı arama ekipleri UMKE ve 112 ekiplerinin de desteklediği yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

    130 kişilik ekiple su altı çalışmaları başlatıldı

    Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın da yakından takip ettiği arama çalışmaları hakkında Aydoğan Ailesi'ne de anlık bilgiler, resmi makamlarca düzenli şekilde aktarılıyor.

    AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis Su altı ekiplerince devam eden aramalara çevre illerden gelen ekiplerin desteği ile devam edilirken, aramalarda drone ve su altı kameraları gibi ileri teknoloji cihazlar da kullanılıyor.

    Olay

    Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir(18), 14 gün önce bir araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

    Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp, cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı.

    Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

    Kırşehir de kayıp Hasan ı arama çalışmaları sürüyor #1


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