Kırşehir'de kayıp işitme engelli kız 17 saat sonra bulundu

Akçakent ilçesinde işitme engeli bulunan genç kız ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarıyla harekete geçen ekipler, genç kızı 17 sonra ormanlık alanda buldu.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde ailesiyle yaşayan işitme engelli Bahar Y. (21), kayıplara karıştı.

Kızlarından haber alamayan telaşlı aile, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan bir sonuç alamadı.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri tarafından çevrede ve dağlık arazide arama yapıldı.

17 SAAT ARDINDAN BULUNDU

Termal kameralı drone ile dağlık alanlarda çalışma yapan ekipler, Bahar Y.'yi kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra ormanlık alanda buldu.

Akçakent ilçesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bahar Y., sonrasında ailesine teslim edildi.

İşitme engeli de olduğu belirtilen Bahar Y.'nin, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.