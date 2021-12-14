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    Kırşehir'de kayıp işitme engelli kız 17 saat sonra bulundu

    Akçakent ilçesinde işitme engeli bulunan genç kız ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarıyla harekete geçen ekipler, genç kızı 17 sonra ormanlık alanda buldu.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 18:09
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    Kırşehir'de kayıp işitme engelli kız 17 saat sonra bulundu

    Kırşehir'in Akçakent ilçesinde ailesiyle yaşayan işitme engelli Bahar Y. (21), kayıplara karıştı.

    Kızlarından haber alamayan telaşlı aile, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan bir sonuç alamadı.

    EKİPLER DEVREYE GİRDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri tarafından çevrede ve dağlık arazide arama yapıldı.

    Kırşehir de kayıp işitme engelli kız 17 saat sonra bulundu #1

    17 SAAT ARDINDAN BULUNDU

    Termal kameralı drone ile dağlık alanlarda çalışma yapan ekipler, Bahar Y.'yi kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra ormanlık alanda buldu.

    Akçakent ilçesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bahar Y., sonrasında ailesine teslim edildi.

    İşitme engeli de olduğu belirtilen Bahar Y.'nin, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

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