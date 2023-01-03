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    Kırşehir'de motosikletli sürücü park halindeki otomobile tekme attı

    kimliği belirsiz bir kişi, yeni yıl gecesi elektrikli aracıyla seyir halindeyken otomobile tekme atarak aynasını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 03.01.2023 - 12:48
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:07
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    Kırşehir'de motosikletli sürücü park halindeki otomobile tekme attı

    Kırşehir'de, yılbaşı akşamı akılalmaz bir olay yaşandı.

    Gece saatlerinde elektrikli motosikleti ile seyir halinde ilerleyen kimliği belirsiz kişi, ara sokağa girdi.

    Otomobilin aynasına tekme attı

    Bu sırada park halinde bulunan aracın yanından geçerken otomobile tekme atarak aynasını kırdı.

    Ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şahsın o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kırşehir'de motosikletli sürücü park halindeki otomobile tekme attı VİDEO

    İnceleme başlatıldı

    Görüntülerde, gece 02.40'ta park halinde bulunan otomobili tekmeledikten sonra gece karanlığından da faydalanarak uzaklaştığı görülüyor.

    İHA'nın aktarımına göre; tekmelediği otomobilin dikiz aynası kırılırken polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

    Gündem oldu

    Öte yandan güvenlik kamerası görüntüsü ise il genelinde sosyal medya hesaplarında en çok tıklanan görüntü oldu.

    Kırşehir de motosikletli sürücü park halindeki otomobile tekme attı #1


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