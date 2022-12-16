Kırşehir'de oğlunun tacize uğradığını öğrenen anne şikayetçi oldu

Kırşehir'de oğlunun tacize uğradığını öğrenen anne şikayetçi oldu

14 yaşındaki oğluna bir belediye çalışanının çiçek gönderip cinsel organının fotoğrafını attığını öğrenen anne belediye binasının önünde kendinden geçti.

Kırşehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yasemin D., isimli kadın, 14 yaşındaki oğlu B.D.'nin tacize uğradığını fark etti.

İddiaya göre, belediyede çalşan M.Z. isimli şahıs, B.D.'ye cinsel ortanını göstererek fotoğraf attı.

Durumu öğrenen Yasemin D., M.Z. ile oğlu B.D. arasındaki yazışmaların çıktısını aldı.

Yasemin D., ardından belediye binasına gelerek duruma tepki gösterdi. ​

"Çiçek gönderip, cinsel organını atıyor"

Belediye önünde kendisiyle ilgilenilmemesine de tepki gösteren Yasemin D., "Bu kişi erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organını atıyor” diye konuştu.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı belediye önünde Yasemin D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı.

Şikayetçi oldu

Yasemin D., ardından polise gidip M.Z.'den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası M.Z. ifadeye çağrıldı.

Belediyenin de kamu birimini meşgul ettiği gerekçesiyle Yasemin D.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.





