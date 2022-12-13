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    Kırşehir'de öğretmen, 2 aydır kaldığı öğretmenevinde ölü bulundu

    Zabit Ş. isimli emekli öğretmen, 2 aydır kaldığı öğretmenevindeki odasında ölü olarak bulundu.
    • 13.12.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:22
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    Kırşehir'de öğretmen, 2 aydır kaldığı öğretmenevinde ölü bulundu

    Kırşehir'de öğretmenevi otelinde kalan Zabit Ş.'yi (52) uzun süre lobide göremeyen resepsiyon görevlisi, durumu yetkililere bildirdi.

    Zabit Ş.'nin odasına giren öğretmenevi görevlileri, şahsı hareketsiz buldu.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    "Öğretmenevi otelinde 2 aydır kalıyordu"

    Kırşehir Öğretmenevi Müdürü Mustafa Aslan; "Emekli öğretmen, öğretmenevi otelinde 2 aydır kalıyordu. Resepsiyon görevlimiz ve kat görevlilerimizin duyarlılığı sonucu konaklayan müşterimizin ölmüş olduğunu tespit ettik." dedi.

    Polis ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından Zabit Ş., kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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