Kırşehir'de otomobil elektrik direğine çarptı! 5 kişi yaralandı Ankara karayolunda elektrik direğine çarpan trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kırşehir - Ankara karayolunda korku dolu trafik kazası yaşandı.

Ankara istikametine giden M.A. yönetimindeki 34 UZ 6992 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak yan yattı.

Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan R.Y., B.A., Z.A. ve T.O. da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.