Kırşehir'de otomobil hırsızları 80 saatlik kamera kaydıyla bulundu

Farklı zaman diliminde 3 farklı otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan şahısları bulmak için çalışma yapan polis ekipleri, hırsızları 80 saatlik kamera görüntülerini izleyerek yakaladı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen araç hırsızlıklarıyla ile ilgili harekete geçti.

Kervansaray Mahallesi'nde farklı zaman dilimlerinde üç otomobil ve bir motosikleti çaldıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik ekipler çalışma başlattı.

80 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Ekipler kent merkezinde yer alan güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

80 saatlik kamera kaydının izlenmesinin sonucu, şüphelilerin Konya'dan geldikleri tespit edildi.

19 yaşlarındaki M.Y.D. ve F.K. isimli şüpheliler, Konya ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kulu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis otomobil hırsızlarını 80 saatlik kamera kaydı izleyerek yakaladı VİDEO

Otomobil hırsızları tutuklandı

Şüphelilerin otostop çekerek Kulu ilçesinden Kırşehir’e geldikleri, burada da gözüne kestirdikleri araçları çaldıkları belirlendi. Çalınan bir otomobil ve bir motosikletin ise sahiplerine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.