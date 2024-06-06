Kırşehir'de seçimi kaybeden fenomen muhtar adayını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı Akpınar ilçesinde muhtarlık seçimini kaybedince oy vermeyen akrabalarına sitem dolu şiir yazarak gündem olan çoban Aydın Battal'ın sattığı 7 koyununun parasını alamadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Aşağıhomurlu köyünde çoban Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 300 haneli köyünden muhtar adayı oldu.

4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Battal, 29 oyla son sırada yer aldı.

Sitemli şiir yazdı

Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitemli bir şiir yazıp, seslendirdi.

Battal'ın şiiri seslendirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. Şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal bir televizyon dizisinde rol aldı.

7 koyun verdi

Dizi çekimleri sürerken, 23 Mayıs'ta Battal'ı arayan kimliği belirsiz kişiler bir hayır kurumu için adaklık koyun ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine köye gelen 2 kişiye, Battal 7 koyun verdi.

Parasını alamadı

Parasını alamayınca dolandırıldığını anlayan Aydın Battal'ın şikayetiyle şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emre Canbaz ve Mustafa Barlaz olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Akpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonla yakalanıp, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

"Kesin ceza alacakları günü bekliyoruz"

Mahkeme sonrası fenomen muhtar adayı Aydın Battal ve avukatı, adliye binası önünde açıklama yaptı.

Battal'ın avukatı Ayşe Nur Karakaya şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Aydın Battal'ın mağduru olduğu 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dolayı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Savcılık makamının etkili soruşturması ve Akpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın özverili çalışmalarıyla birlikte şüpheliler bugün hakimlik karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Soruşturma aşaması şu an için hala devam etmektedir. Şüphelilerin kesin ceza alacakları günü bekliyoruz.

"Hem dolandırıyorlar hem de mağdur ayağına yatıyorlar"

Aydın Battal ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Şüpheli şahısların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra benim gibi sesi çıkmayan bir sürü kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar. Beni dolandırmak da nedir ya ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın diye soruyorum. Adam da bana, 'Parasız adam ticaret yapmasın mı' diyor. Yani resmen, 'Seni dolandırmayayım mı?' diyor. Bir de devlet kurumunun adını kullanarak sen kimsin ki beni dolandırıyorsun? Valla cezalarını çeksinler. Paranız yoksa koyunlarımı geri getirin diye kendileriyle görüştüğümde benden koyunları aldıkları gün satarak paraya çevirmişler ve parasını yemişler. Adamlardaki özgüvene bak. Hem beni dolandırıyorlar hem de 'Parasız adam ticaret yapmasın mı' diyerek mağdur ayağına yatıyorlar.

Dolandırıcılara yazdığı şiiri adliyenin önünde okudu

Dolandırıcılara yazdığı sitem dolu şiiri, Kırşehir Adliyesi binasının önünde okuyan Aydın Battal şöyle konuştu:

Oscarlık tiyatro oynadın bana, 40 yıl enkazı kaldı Aydın'a, öbür cihanda da gelme yanıma, Allah gelsin senin önünden beri, Azrail kapını ansızın çalsın, Allah gelsin senin önünden beri, hayatın ömrün yarıda kalsın, Allah gelsin senin önünden beri, bazı insan vardır hiç memnun olmaz, aklının içinde kendini bulmaz, avrat boşar yemin içer sözünde durmaz, Allah gelsin onun önünden beri, çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum, lan niye dedim sorumu sordum, Allah gelsin senin önünden beri.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)