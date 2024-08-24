Kırşehir'de sokak ortasında uyuşturucu içerken kameralara yakalandı Evinin yakınında uyuşturucu içen şahısları video kaydına alarak durumu ihbar eden vatandaş sayesinde şüpheli şahıs yakalandı

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kırşehir'de vatandaşın da desteğiyle sokaklar uyuşturucu bağımlılarından temizleniyor.

Sokalarda uyuşturucu madde kullanarak çevreye tehlike saçan şüpheliler için polis ekipleri düğmeye bastı.

UYUŞTURUCU İÇEN KİŞİYİ KAYDETTİ

Semt pazarının bulunduğu bir sokakta evinin balkonuna çıkan vatandaş bir şahsın uyuşturucu kullandığını gördü.

Yaşanan olayı video çekerek gösteren vatandaş, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekipler tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Narkotik ve Kaçakçılık Şube ekipleri de harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonrası Kırşehir'e şehir dışından geldiği öğrenilen ve uyuşturucu madde kullanan şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)