Kırşehir'de vatandaşın da desteğiyle sokaklar uyuşturucu bağımlılarından temizleniyor.
Sokalarda uyuşturucu madde kullanarak çevreye tehlike saçan şüpheliler için polis ekipleri düğmeye bastı.
UYUŞTURUCU İÇEN KİŞİYİ KAYDETTİ
Semt pazarının bulunduğu bir sokakta evinin balkonuna çıkan vatandaş bir şahsın uyuşturucu kullandığını gördü.
Yaşanan olayı video çekerek gösteren vatandaş, durumu emniyet birimlerine bildirdi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Ekipler tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Narkotik ve Kaçakçılık Şube ekipleri de harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonrası Kırşehir'e şehir dışından geldiği öğrenilen ve uyuşturucu madde kullanan şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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