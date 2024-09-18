Kırşehir'de tacizle suçlanan temizlik görevlisinden şaşkına çeviren savunma Kırşehir'de 2023 yılından bu yana temizlik görevlisi olarak çalıştığı okuldaki 2 ilkokul öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, mahkemede "Başıma gelecekleri biliyordum" dedi.

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İHA

Kırşehir'de Öğretmen Ziya Kılıçözü İlkokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan M.U., okulda iki öğrenciyi istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulurken şahıs, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatı ve mağdur iki öğrencinin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya sanık M.U., tutuklu olduğu Yozgat Boğazlıyan Cezaevi'nden SEBGİS yöntemiyle katıldı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ TACİZ ETTİ: DUDAKLARINA YAKIN BÖLGEDEN ÖPTÜM

Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık M.U., suçlu olduğunu ve çocukları öpmemesi gerektiğini söyleyerek, kendisine ağaç dikme cezası verilmesini talep etti ve "Beyanlarım çarptırıldı. Bana okutulmadan imzalatıldı. Beni kesin suçlu gördüler. Temizlik yaparken çocuklar geldi ve aniden bana sarıldı. Ben de iki kız çocuğunu da dudaklarına yakın bölgeden öptüm." dedi.

"SAÇINA YAPIŞAN SAKIZI ÇIKARMAK İÇİN KUCAĞIMA OTURTTUM"

"Mağdur K.T. adlı çocuğu neden kucağına oturttuğu" sorulan M.U., mağdur çocuğu kucağına oturttuğunu fakat cinsel istek amaçlı yapmadığını söyleyerek, "K.T.'nin saçına yapışan sakızı çıkarmak için kucağıma oturttum. Bir iki dakika boyunca kucağımda kaldı." diye konuştu.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Mağdur aileler ve çocukların pedagog eşliğinde dinlendiği mahkemede sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)