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    Kırşehir’de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, refüje çarpan otomobildeki 5 kişinin yaralanması üzerine, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:20
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    Kırşehir’de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

    Kırşehir- Ankara yolunun 25’inci kilometresindeki Mucur ilçesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FK 411 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, refüje çarptı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobilde bulunan Buket Türker, Necla Türker, Dilara Dalcı, Orhan Dalcı ve Oğuzhan Dalcı yaralandı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kırşehir’de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı #1

    Kırşehir’de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı #2

    Kırşehir’de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı #3

    Kırşehir’de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı #4

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