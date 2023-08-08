Kırşehir'de tartıştığı Kıbrıs gazisi babasını öldürdü

DHA
70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Duran Altınok, Kırşehir’deki Değirmenkaşı köyünde yaşıyordu.
Dün gece saat 02.00 sıralarında oğlu Barış Altınok ile arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.
Babasını öldürdü
40 yaşındaki Barış Altınok, evde bulunan tabancayı alıp, babasına ateş açtı.
Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, Altınok’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bahçede saklanırken yakalandı
Olayın ardından kaçan Barış Altınok, sabah saatlerinde bir evin bahçesinde saklanırken jandarma tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Altınok, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.