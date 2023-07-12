Kırşehir'de yangını söndürmek isterken canından oldu
İHA

Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki ekili bir tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, vatandaşlar da yangına müdahale etti.

Yanan tarlayı söndürmek isterken devrilen traktörün altında kaldı

Bu sırada traktörü ile yanan tarlaya gelen Mustafa Baran (55), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baran'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de yangını söndürmek isterken canından oldu