Kırşehir'de yasaklı cins köpek besleyen kişiye para cezası kesildi

İHA
Türkiye, beslenmesi ve bakımı yasak olan köpekler yüzünden, onlarca canını yitirdi.
Kayıplar, büyük tepkilere yol açsa da birileri hala koyulan yasaklara uymuyor.
Verilen cezalar da kan döken köpekleri sahiplerini uslandırmıyor.
İki yasaklı köpek besliyordu
Onlardan biri de Kırşehir’de ihbar edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan HAYDİ ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde Dogo Argentino ve Pitbull Terrier cinsi iki yasaklı cins köpeğin beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahibine para cezası kesildi
OSB'de depo olarak kullanılan alanda bağlı şekilde yakalanan köpekler, ekipler tarafından alınarak belediyeye ait barınağa götürüldü.
Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen M.A.'ya adli para cezası kesildi.