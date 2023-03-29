Kırşehir'de yasaklı cins köpek besleyen kişiye para cezası kesildi Saldırı haline geçtiklerinde can alabilen iki yasaklı köpek daha barınağa bırakıldı. Köpeklerin sahibi de adli para cezası aldı.

İHA Türkiye, beslenmesi ve bakımı yasak olan köpekler yüzünden, onlarca canını yitirdi. Kayıplar, büyük tepkilere yol açsa da birileri hala koyulan yasaklara uymuyor. Verilen cezalar da kan döken köpekleri sahiplerini uslandırmıyor. İki yasaklı köpek besliyordu Onlardan biri de Kırşehir’de ihbar edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan HAYDİ ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde Dogo Argentino ve Pitbull Terrier cinsi iki yasaklı cins köpeğin beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Sahibine para cezası kesildi OSB'de depo olarak kullanılan alanda bağlı şekilde yakalanan köpekler, ekipler tarafından alınarak belediyeye ait barınağa götürüldü. Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen M.A.'ya adli para cezası kesildi.