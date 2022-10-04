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    Kırşehir'deki düğün magandalarının evinden cephanelik çıktı

    Mucur ilçesindeki düğünde rastgele havaya açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geri kalan şüphelilerin evinden çok sayıda silah çıktı.
    • 04.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:53
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    Kırşehir'deki düğün magandalarının evinden cephanelik çıktı

    Kırşehir'in Mucur ilçesinde geçtiğimiz hafta düzenlenen düğünde, havaya rastgele ateş açıldı.

    İddiaya göre D.D.'nin düğün evinde sırtından yaralanması sonrası Jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Magandalar yakalandı

    Yapılan araştırmalarda A.İ.A.'nın düğün evinde rastgele ateş açtığı belirlenirken,  düğünde silah ile ateş ettikleri tespit edilen C.T., T.A., E.E., O.Ö., A.İ.A., S.T., Y.Ü., M.S., F.P., V.S., ekiplerce yapılan araştırmalar sonucu yakalandı.

    Evlerinden cephanelik çıktı

    Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 5 av tüfeği, 3 tabanca, 8 kurusıkı tabanca,15 9 milimetre tabanca fişeği, 18 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

    Cezaevine gönderildi

    Köyde yaşanan olayla ilgili olduğu tespit edilen A.İ.A., ifadesinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla alakalı oldukları tespit edilen diğer şüpheliler ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.


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