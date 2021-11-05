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    Kırşehir’deki dünür cinayetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

    İki aile arasında başlayan kavgada tüfekle saldırı sonrası olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:55
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    Kırşehir’deki dünür cinayetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

    Kırşehir’deki dünürler arasında yaşanan kavga kanlı bitimşti.

    R.A. isimli şahıs dünürü olan A.Ç. 'yi tüfekle vurarak olay verinde öldürürken, S.Ç. (62) ve kızı E.Ç.’yi (41) ağır yaraladı.

    BAHÇEDE YAKALANDI

    Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı R.A. kovalamacayla ekipler tarafından komşusunun bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

    Ekiplerce tutuklanarak mahkemeye sevk edilen R.A. cezaevine gönderildi.

    Kırşehir’deki dünür cinayetinde ölü sayısı 2 ye yükseldi #1

    YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olayın sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan S.Ç., yapılan tüm müsahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kırşehir’deki dünür cinayetinde ölü sayısı 2 ye yükseldi #2

    DİĞER YARALININ DURUMU CİDDİ

    Bir diğer yaralı E.Ç. ise yattığı hasatnede durumunun ciddileşmesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kırşehir’deki dünür cinayetinde ölü sayısı 2 ye yükseldi #3

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