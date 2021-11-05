Kırşehir’deki dünür cinayetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

İki aile arasında başlayan kavgada tüfekle saldırı sonrası olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırşehir’deki dünürler arasında yaşanan kavga kanlı bitimşti.

R.A. isimli şahıs dünürü olan A.Ç. 'yi tüfekle vurarak olay verinde öldürürken, S.Ç. (62) ve kızı E.Ç.’yi (41) ağır yaraladı.

BAHÇEDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı R.A. kovalamacayla ekipler tarafından komşusunun bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerce tutuklanarak mahkemeye sevk edilen R.A. cezaevine gönderildi.





YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan S.Ç., yapılan tüm müsahalelere rağmen hayatını kaybetti.





DİĞER YARALININ DURUMU CİDDİ

Bir diğer yaralı E.Ç. ise yattığı hasatnede durumunun ciddileşmesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.