Kırşehir'deki kadın hırsızlar yakalandı

Şehir dışından gelerek gözlerine kestirdikleri evlerde hırsızlık yapan kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. 3 kişiden 1'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçu kapsamında operasyon başlattı.

Polisin uzun süre kamera takibi yaptığı olayda Bağbaşı Mahallesi'nde şüpheli kadınların bir eve girdikleri tespit edildi.

Çok sayıda altın ve pırlanta gibi ziynet eşyasını çaldıkları ileri sürülen ve Kırşehir'e şehir dışından geldikleri aktarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

"Gidin FETÖ'cüleri bulun"

Şüpheliler, adliyeye sevkleri sırasında ise pişkin bir tavırla kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Gidin FETÖ'cüleri bulun" diye seslendi.

Öte yandan, polisin kamera izlemesine Yenice Mahallesi'nde 'düz kontak' yöntemiyle motosiklet hırsızlığı yapan M.D.A. (19) adlı kadın da takıldı.

1 kişi tutuklu 2'si serbest

Gözaltına alınan M.A.D., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. S.İ. ve M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



