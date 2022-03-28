Petrol
113.19
-3.56%
Euro
16.32
0.14%
Dolar
14.85
0.11%
Altın
919.83
-1.51%
Borsa
2185
0.46%
Bitcoin
697.288
5.02%
BTXN Coin
39.97
-0.09%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kırşehir'deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı

    Kaçarak evlenen genç çiftin öldürülüp gömülmesiyle ilgili 8'i tutuklu, 9 kişi, güvenlik gerekçesiyle Uşak'ta yargılanacak.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırşehir'deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı

    Su tesisatçısı Osman Çelik (25) ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan İnce (24), Kasım 2020'de kaçarak evlendi ve Kırşehir’in Kaman ilçe merkezine yerleşti.

    2021 Ocak ayında Vildan ve Osman Çelik'ten 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

    Çelik'in ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi.

    ÖLDÜRÜP, GÖMDÜLER

    Jandarmanın köyde yaptığı araştırmada, 31 Ocak günü Dağbaşı mevkisinde Vildan ve Osman Çelik'in toprağa gömülü cesetleri bulundu.

    Çiftin tabancayla öldürüldüğü belirlendi.

    Kırşehir deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı #1

    8’İ TUTUKLANDI

    Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Vildan'ın babası Veysi, annesi Kadriye, ağabeyleri Recep, Ramazan ve Resul, halasının oğlu Berhude İrten, ablası Hatice Sesigüzel, eniştesi Mehmet Sesigüzel ile dini nikahla birlikte yaşadığı Resul İnce gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 8’i tutuklandı, Mehmet Sesigüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kırşehir deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı #2

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

    Şüphelilerden Berhude İrten, Hatice Sesigüzel, Veysi İnce ve Kadriye İnce hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan Ramazan İnce, Resul İnce, Recep İnce ve Resul İnce hakkında ise 'cinsel saldırıya teşebbüs', 'yakın akrabayı eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

    Tutuksuz sanık Mehmet Sesigüzel'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

    Kırşehir deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı #3

    BİR SONRAKİ DURUŞMA UŞAK’TA

    Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Ara celsede davayı görüşen mahkeme, güvenlik gerekçesiyle duruşmanın Uşak'taki Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

    Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    Kırşehir deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı #4

    Kırşehir deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı #5

    Kırşehir deki töre cinayeti davası Uşak’a taşındı #6


    İlginizi Çekebilir

    Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur
    Dünya

    Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur

    Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti
    Yaşam

    Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Görüş Bildir