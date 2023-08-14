Kırşehir'deki yangında arılar telef oldu Ökse'de başlayan kuru ot yangını bölgedeki arı kovanlarına sıçradı. 70 arı kovanı yanarken arıların bir kısmı da telef oldu.

İHA

Kırşehir'in Ökse mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Meydana gelen kuru ot yangını, aynı bölgede bulunan arı kovanlarına sıçradı.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

70 arı kovanı yangından etkilendi

Çıkan yangında 70 arı kovanının yandığı, kovanlarda bulunan arıların bir kısmının da telef olduğu öğrenildi.

Yangının olduğu bölgedeki bazı ev ve bahçelere de hasar oluştuğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.