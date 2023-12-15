Kış sporları tutkunlarına iyi haber! Kartalkaya sezonu açtı Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Kartalkaya'nın pistlerinde, kayak tutkunları ilk günün keyfini çıkardı.

DHA

Bolu'nun Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık itibarıyla kayak sezonu açıldı.

Kayak merkezinde yapay kar makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü, özelikle gece saatlerinde devreye giren yapay kar makineleri ile pistler, kayağa uygun hale getirildi.

İlk gün keyfi

Kayak sezonunun başlaması ile kayak tutkunları Kartalkaya'ya gelerek, karla kaplı pistlerde yılın ilk kayağını yapmanın keyfini çıkardı.

Telesiyejlerle zirveye çıkan kayakseverler tepelerden hızla kayarak, kayak ve snowboard yaptı.

"Şu an rezervasyonlar çok iyi"

Kayak merkezindeki 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, yapay kar makineleriyle pistlerin hazır hale getirildiğini belirterek, "Kayak sezonumuzu bugün itibarıyla açtık. Kayak tutkunlarının memnuniyeti açısından gece saatlerinde yapay kar makinelerini çalıştırarak, pistleri karla dolduruyoruz. Şu an rezervasyonlar çok iyi, yoğun bir talep var. Hafta sonu beklenen kar yağışı ile diğer pistlerimizi de açmayı planlıyoruz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)