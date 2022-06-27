Sarıyer'deki sahilde can pazarı: Jandarma kurtardı

Plajda denize girerek çırpınmaya başlayan kişi ve onu kurtarmak isteyen arkadaşı, baygın şekilde jandarma botuna alındı. Durumu ağır olan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Kısırkaya sahilinde nabızların yükseldiği dakikalar yaşandı.

Plaja giden Ramazan O. isimli kişi, denize girerek açılmaya başladı.

Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak isteyen arkadaşları da arkasından denize girdi. Bu sırada jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Baygın halde bota çıkarıldılar

DHA'nın aktarımına göre, kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar hızla sahile götürüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boğulan 2 kişi daha kurtarıldı

Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişilere jandarma müdahalesi ViDEO













