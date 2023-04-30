Kız isteme töreninde gülümseten anlar: Beni istediğiniz için çok sağ olun Kız isteme töreninde kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürdü. Gelin adayının "Beni istediğiniz için teşekkür ederim" sözleri böyle kaydedildi.

İHA Kız isteme törenlerinde bazı anlar var ki gülümseten dakikalar ortaya çıkarıyor. Sosyal medyaya düşen bir kız isteme videosu da günün en çok paylaşılanları arasına girdi. "Teşekkür ederim, beni istediğiniz için çok sağ olun" Gelin adayının yaşadığı şaşkınlık dolu anlar, izleyenleri güldürdü. Gelin adayı istenme sonrası, 'Teşekkür ederim, beni istediğiniz için çok sağ olun' dedi. Söyledikten sonra utandı... O anlarda utanan gelin kameralara böyle yansıdı. Paylaşılan kesitler ise binlerce beğeni ve yorum aldı.