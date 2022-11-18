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    Kız isteme töreninde talihsiz anlar kamerada

    Damadın tuzlu kahveyi içmeye yeltendiği sırada bir anda öne doğru eğilmeye başlayan platform, davetlilerin çığlıkları arasında gelin ve damadın başına düştü.
    • 18.11.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:50
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    Kız isteme töreninde talihsiz anlar kamerada

    Son günlerde sosyal medyada özel günlere ait videolar sık sık paylaşılmaya başladı.

    Zaman zaman güldüren anların yaşandığı günlerde birbirinden farklı talihsiz anlar da yaşanıyor.

    Bu kez görüntüler bir isteme merasiminden...

    Platformun azizliğine uğradılar

    Özenle hazırlık yapılan gösterişli merasimde yan yana sandalyede oturan gelin ve damat olacaklardan habersiz şekilde davetlilerin karşısında oturdu.

    Bu sırada damat adayının tuzlu kahveyi içmeye yeltendiği esnada çift, arkalarındaki platformun azizliğine uğradı.

    Kız isteme töreninde talihsiz anlar kamerada VİDEO

    Davetliler müdahale etti

    İsimlerinin baş harflerinin yer aldığı devasa platform gelin ve damadın üzerine düştü.

    Yaşanan talihsiz olaya davetliler tarafından anında müdahale edilirken, gelin ve damadın sağlık durumu ile ilgili "Bir şey oldu mu?" soruları kaydedilen görüntülere yansıdı.

    Kız isteme töreninde talihsiz anlar kamerada #1


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