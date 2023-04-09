Kız Kulesi'nin etrafındaki iskeleler kaldırılıyor
DHA

İstanbulun simgelerinden biri olan Kız Kulesi çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.

Kule ortaya çıktı

İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı.

Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti.

Kız Kulesi, drone ile havadan da görüntülendi.

Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #1
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #2
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #3
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #4
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #5
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #6
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #7
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #8
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #9
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı  #10