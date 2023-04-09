Kız Kulesi'nin etrafındaki iskeleler kaldırılıyor

DHA
İstanbulun simgelerinden biri olan Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.
Kule ortaya çıktı
İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı.
Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti.
Kız Kulesi, drone ile havadan da görüntülendi.
Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor.