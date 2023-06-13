Kızılcahamam’da yıldırım düşme anı kamerada Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapan vatandaşlar yıldırım düşme anını görüntüledi.

İHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti, son dönemlerde sadece aldığı yağış ve sonrasında yaşanan sel felaketiyle gündeme geliyor.

Sadece 15 dakikada bile yolları göle dönen, alt geçitleri sular altında kalan Ankara’da haziran ayı hiç olmadığı kadar zor geçiyor.

Afetin boyutu

Belediyenin yetersiz çalışmaları vatandaşları canından bezdirirken, afetin boyutunu gözler önüne seren anlar, Kızılcahamam’da kayda alındı.

Kamp yapmak için bölgeye giden kişiler, kameraları görüntü alabilecekleri açılara yerleştirdi.

Bu sırada yağış başladı.

Yıldırım düştü

Apar topar araçlara geçen kampçılar, kameraları olduğu yerde bıraktı.

O anda da yıldırım düştü.

Gökyüzünü aydınlatan yıldırım, korku yarattı.