Kocaeli'de cinayet zanlısına iyi hal indirimi

Beraber alkol aldığı adamı, nişanlısına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Aydın Memiş'ten (55) haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti.

İçeri giren vatandaşlar, Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

BIÇAKLI CİNAYET KURBANI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI: SARKINTILIK İDDİASI

Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş’in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldığı ve tartıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş’i nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp, Memiş’in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi.

Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde Sultan A.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"KIZ ARKADAŞIMA TACİZDE BULUNDU"

Bugün ise Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Sultan A.’nın avukatı Melike Yavuz, tutuklu sanık Bahadır A. ve avukatı Ceren Terzioğlu Alkuş katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Bahadır A., "Olayların böyle olmasını istemezdim. Aydın Memiş, kız arkadaşıma tacizde bulunduğu için böyle bir olay meydana geldi." dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sultan A.’nın "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

İYİ HALLE 15 YIL HAPİS CEZASI

Memiş’i öldüren tutuklu sanık Bahadır A.’ya ise "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





