Kocaeli' 'de eski koca dehşeti: 2 yaralı

Sebebi bilinmeyen bir nedenle eski eşinin evine giden şahıs, eski eşinin yeni eşini ve eski eşini silahla yaralayarak kaçtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde müstakil evde, dehşet saçıldı.

L.Y. adlı şahıs İstanbul’dan tabancayla, eski karısının Kocaeli’de yaşadığı ikamete geldi.

Bir süre eski karısı Esmanur B. ve eski karısının kocası Sezer B. ile tartışan şahıs, tabancayla ateş açtıktan sonra hızla evden uzaklaştı.

Silah sesleri duyuldu

Evin hem önünde hem de içinde ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralılar hastaney kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Esmanur B. ile eşi Sezer B., hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli yakalandı

Eski karısını ve eski karısının yeni kocasını vurduktan sonra kaçan L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

O anlar kameralara yansıdı

Şahsın, koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüntüler çevredeki kameralara yansıdı.

"Bayağı bir yaralanmış görünüyordu"

Olayın yaşandığı esnada ders çalıştığını bir anda silah sesleri duyunca 112’yi aradığını söyleyen vatandaş, "Ders çalışıyorum. Bir anda 7-8 el silah sesi geldi. Ondan sonra direkt 112’yi aradım, ambulans ve polis geldi. İçeriden bir tane ablayı çıkardılar. Bayağı bir yaralanmış görünüyordu. Sonra bir tane de yaralı erkek çıktı." diye konuştu.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.