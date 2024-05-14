Kocaeli merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 şüpheli gözaltına alındı Göçmen kaçakçılarına yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 21 şüpheli gözaltına alınırken 23 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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DHA

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen organize göçmen kaçakçılığı çetesi, bir süre önce takibe alındı.

4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yapılan ara baskınlarda bugüne kadar farklı illerde toplam 63 düzensiz göçmen yakalanırken çete üyesi olarak değerlendirilen 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 şüpheli için operasyon

Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin barınmasını sağlayan ve bu göçmenleri ülkeye getirerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edilmesiyle 21 şüphelinin de gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

21 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükleri ile birlikte 10 Mayıs günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tespit edilen 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 23 düzensiz göçmen yakalanırken 4 bin 100 dolar, 650 euro, bin Suriye lirası ve 35 bin 600 Türk Lirası para ile suç işlemek amacıyla kullanılan kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Göçmenler sınır dışı edildi

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltındaki 21 şüpheli ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)