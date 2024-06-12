Kocaeli merkezli 8 ilde sahte dedektif operasyonu: 9 kişi tutuklandı Dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin eden, ayrıca ruhsatsız silah ticareti yapan kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yurt genelinde suçlular ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve çevre illerde ikamet eden kişilerin, dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri, ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdiklerine yönelik tespitler üzerine harekete geçildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Kocaeli ile birlikte 8 ilde 8 Haziran tarihinde ‘Rüşvet’, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda 23 şüpheli de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör, 164 fişek, 1 takip cihazı ve 1 USB ele geçirildi.

9 kişi tutuklandı

Emniyete getirilen şüphelilerden 7’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)