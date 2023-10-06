Kocaeli merkezli PKK’nın cezaevi dış koordinasyon yapılanmasına operasyon: HDP İl Başkanları da yakalandı Terör örgütü PKK/KCK’nın cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli, Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İHA

Yurtta huzur ve güven operasyonlarında denetimler hız kesmeden sürüyor.

Ekipler yapılan çalışmalarla şüpheli şahıslara geçit vermiyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni operasyon düzenledi.

35 şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Öte yandan bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla ’terör örgütü cezaevi dış koordinasyon’ yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

10 ilde operasyon düzenlendi

Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı’da bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Suç unsurları bulundu

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, sözde flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo, yazar Ayşe Berktay ve 1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP tarafından Bursa milletvekili adayı gösterilen Figen Ovat’ın da bulunduğu bildirildi.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, İzmir HDP İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)