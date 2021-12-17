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    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi

    Yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimine karşı denetimler artırıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:35
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    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretimhaneye çevrilen depoya operasyon yapıldı.

    Yaklaşan yılbaşı öncesince kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere göz açtırmayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) polisi, ilçeye bağlı Derbent Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

    ÜRETİMHANEYE ÇEVRİLDİ

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, deponun ön tarafının karton mukavvalar ile perdelendiğini, arka tarafının ise adeta üretim haneye çevrildiğini gördü.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Depoda yapılan aramada çok sayıda alkol şişesi, sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler ve yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

    Gözaltına alınan O.T., G.R., M.H. ve A.A. isimli şüpheliler, sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi ViDEO

    SON BİR HAFTALIK OPERASYONUN BİLANÇOSU

    Öte yandan, kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren polis, son bir hafta içinde yaklaşık 15 ton sahte alkol ele geçirdi.

    BABASI AYNI SUÇTAN TUTUKLANDI

    Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda ise bugün gözaltına alınan O.T. isimli şüphelinin babası M.T.'nin yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi #1

    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi #2

    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi #3

    Kocaeli polisi, sahte içki üreticilerine baskın düzenledi #4

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