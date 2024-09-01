Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 7 yaralı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen 4 araç, yağmur sonrası yolların kayganlaşmasıyla 4 araç birbirine çarptı. Meydana gelen kazada 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı.

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DHA

Kocaeli'de yağmur sonrası kayganlaşan yollar kazaya davetiye çıkardı.

TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 7 YARALI

Kazada, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı.

Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmaları sonrası trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)