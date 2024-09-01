DHA
Kocaeli'de yağmur sonrası kayganlaşan yollar kazaya davetiye çıkardı.
TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
2'Sİ ÇOCUK 7 YARALI
Kazada, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı.
Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmaları sonrası trafik tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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