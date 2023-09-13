Kocaeli ve Yalova'da bebek mağazalarını soyan 3'ü kız kardeş 4 şüpheli tutuklandı Kocaeli ve Yalova'da bebek ürünleri satan mağazalardan 55 bin 800 lira değerinde ürün çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kız kardeş olan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bebek ürünleri mağazasının çalışanları 31 Ağustos'ta yaptıkları sayımda bazı ürünlerin eksik olduğunu tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları incelenirken hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin H.Ç., F.Ç., E.Ç. isimli 3 kız kardeş ve H.Ç.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı B.K. olduğu tespit edildi.

İncelemede çalınan ürünlerin değerinin 38 bin 800 lira olduğu tespit edildi.

Yalova'da suçüstü yakalandılar

Şüphelileri takibe alan polis ekipleri Yalova'da olduklarını belirledi.

4 şüpheli önceki gün Yalova'da yine aynı firmaya ait bebek mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda Yalova'daki mağazadan çalındığı belirlenen 17 bin lira değerinde ürün de ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki hırsızlık olayından elde edilen toplam 55 bin 800 lira değerindeki malzemelere mağazalara teslim edilmek üzere el konuldu.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

H.Ç. adliyeye kucağında bebekle geldi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)