Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de 10 gün önce karısı evden ayrılan adam ölü bulundu

Kocaeli'de 10 gün önce karısı evden ayrılan adam ölü bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarda, 10 gün önce eşi evi terk eden adam ölü olarak bulundu.