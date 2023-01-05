Petrol
78.27
0.55%
Euro
19.9359
0.22%
Dolar
18.7555
0.07%
Altın
1.115
-0.18%
Borsa
5383
0.00%
Bitcoin
318.949
-0.38%
BTXN Coin
7.09
-5.21%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kocaeli'de 100 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 100 yabancı uyruklu şahıs, geri gönderme merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.
    • 05.01.2023 - 10:26
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 100 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Kocaeli’de, yurda yasa dışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor…

    Kaçak göçle yapılan mücadele kapsamında birçok kaçak göçmen, kentte ve bölgedeki illerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

    Sınır dışı edildiler

    AA’nın haberine göre; yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 100 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.


    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu'
    Medya

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali "Yok artık" dedirtti: "Hayal kırıklığı bu"

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    ABD polisi palalı siyahi şüpheliyi vurdu
    Dünya

    ABD polisi palalı siyahi şüpheliyi vurdu

    Görüş Bildir