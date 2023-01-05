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- Kocaeli'de 100 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 100 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 100 yabancı uyruklu şahıs, geri gönderme merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.
- 05.01.2023 - 10:26
- Güncelleme : 05.01.2023 - 11:08
Kocaeli’de, yurda yasa dışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor…
Kaçak göçle yapılan mücadele kapsamında birçok kaçak göçmen, kentte ve bölgedeki illerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.
Sınır dışı edildiler
AA’nın haberine göre; yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 100 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.