Kocaeli'de 11 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşının istismarına uğradı

Kocaeli’de aynı mahallede bulunan 11 yaşındaki erkek arkadaşına cinsel istismar uygulayan 14 yaşındaki çocuk, yargılanmaya başlandı.

Kocaeli'de 2021 yılının yaz aylarında meydana gelen olayda henüz 11 yaşında olan erkek çocuğu Y.İ.A., aynı mahalledeki arkadaşı 14 yaşındaki F.K. tarafından defalarca cinsel istismara uğradı.

Y.İ.A.’nın durumu annesine anlatması üzerine aile, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine ifadesi alınan F.K., adliyeye sevk edildi. Elde edilen raporlar dahilinde de tutuklanarak Ankara’da bulunan ıslah evine gönderildi.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Hakkında "cinsel istismar" ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan dava açılan F.K.’nin, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya taraf avukatları, mağdur Y.İ.A.’nın annesi S.A. katılırken, tutuklu sanık F.K. tutuklu bulunduğu ıslah evinden ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile katıldı.

"MADDİ DURUMUMUZ İYİ OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR İFTİRA ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mağdur Y.İ.A. ise bir psikolog eşliğinde AGO’dan (Adli Görüşme Odaları) duruşmaya bağlandı.

İddiaları yalanlayan F.K., “Y.İ.A. ile aynı mahallede oturduğumuz için birbirimizi tanırız. 2021 yılının yaz aylarında Y.İ.A. ile arkadaşlığımız başladı, beraber apartmanın önünde bulunan çardakta oynardık. Y.İ.A. ile çardak dışında oynadığımız bir kapalı alan bulunmamaktadır. Kendisine cinsel bir eylemde bulunmuş değilim, suçlamaları kabul etmiyorum. Bizim maddi durumumuz iyi olduğu için onların ise maddi durumu kötü olduğu için böyle bir iftira attığını düşünüyorum. Ben lise 2'nci sınıfa gidiyorum, okuluma devam etmek istiyorum. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.