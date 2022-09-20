Kocaeli’de 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, suçlamaları reddeti

98 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcu suçlamaları kabul etmeyerek, "Şikayetçi olanların hepsi benim arkadaşım, dostum ve tanıdıklarımdır” dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi’nde bulunan kuyumcu sahibi H.G., Mayıs 2019’da kepenk kapatarak yurt dışına çıkınca müşteriler, H.G.’de bulunan ziynet eşya ve paralarını alamadıkları iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde Türkiye’ye dönen H.G.’yi gözaltına aldı.

H.G., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA’nın haberine göre; hazırlanan iddianamede, H.G.’nin 98 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan 63 kişinin sanıktan şikayetçi olduğu ve toplam zararlarının 12 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı.

4 ay cezaevinde kalan H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Kimseyi dolandırma kastım olmadı”

Hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık H.G., bazı mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Mağdurlar, verdikleri para ve ziynet eşyaları alamadıklarını söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Kimseyi dolandırmadığını söyleyen H.G., şu ifadeleri kullandı:

“Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kimseden faiz ve bunun gibi ekonomik menfaat vermek üzere para ve ziynet eşya almadım. Kimseyi dolandırma kastım olmadı.





“Ekonomik durumumu düzeltmek için yurt dışına gittim”

Yaklaşık 19 yıl İzmit’te kuyumculuk yaptım. Tanınan, bilinen bir insandım. Şikayetçi olanların hepsi benim arkadaşım, dostum ve tanıdıklarımdır. Kesinlikle hiçbirini dolandırma kastıyla hareket etmedim. İstanbul’da yaptığım yatırım olumsuz sonuçlandı, ekonomik sorun yaşadım ve borcumu ödeyemedim. Yurt dışına kaçmak amacıyla gitmedim, çocuklarım da zaten orada yaşıyorlardı. Ekonomik durumumu düzeltmek için yurt dışına gittim.

“Borcumu kapatacak kadar mal varlığım vardır”

Bunlar benim borcumdur ve ödeme gayreti içerisindeyim. Hepsini ödeyeceğim, sadece zamana ihtiyacım var. Ekonomik anlamda öngöremediğim duruma düşmem sebebiyle borçlarımı ödeyemedim. Borcumu kapatacak kadar mal varlığım vardır.”

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.