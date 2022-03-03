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    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler

    Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu. Operasyon anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 17:05
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    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

    Narkotik köpeği, koltuğun üzerine çıkıp el bagajlarının konulduğu alanın üzerindeki tavana tepki verdi.

    126 KİLO UYUŞTURUCU BULDU

    Bunun üzerine tavan döşemeleri söküldü.

    Paketler halinde 126 kilo uyuşturucu ele geçti.

    Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştı.

    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler #1

    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler #2

    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler #3

    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler #4

    Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler #5


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