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- Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler
Kocaeli’de 126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlediler
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu. Operasyon anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 03.03.2022 - 16:57
- Güncelleme : 03.03.2022 - 17:05
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Narkotik köpeği, koltuğun üzerine çıkıp el bagajlarının konulduğu alanın üzerindeki tavana tepki verdi.
126 KİLO UYUŞTURUCU BULDU
Bunun üzerine tavan döşemeleri söküldü.
Paketler halinde 126 kilo uyuşturucu ele geçti.
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştı.