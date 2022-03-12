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Kocaeli'de 13 araç birbirine girdi
Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç kazaya karışırken, İstanbul ve Ankara istikametinde yollar yaklaşık 1 saat sonra açılabildi.
- İHA
- 12.03.2022 - 00:31
Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 13 araç sürücüsü kazaya karıştı.
YOL 5 NOKTADA TIKANDI
İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 noktada meydana gelen kazada yollar trafiğe kapandı. Kazayı gören araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 SAATLİK ÇABAYLA ÇILAN YOL TUZLANDI
Yaralının olmadığı kazada, yollar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açıldı. Karayolları ekipleri, daha fazla kazanın önüne geçmek için tuzlama çalışması başlattı.