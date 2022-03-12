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    Kocaeli'de 13 araç birbirine girdi

    Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç kazaya karışırken, İstanbul ve Ankara istikametinde yollar yaklaşık 1 saat sonra açılabildi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 00:31
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    Kocaeli'de 13 araç birbirine girdi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 13 araç sürücüsü kazaya karıştı.

    YOL 5 NOKTADA TIKANDI

    İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 noktada meydana gelen kazada yollar trafiğe kapandı. Kazayı gören araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de 13 araç birbirine girdi #1

    1 SAATLİK ÇABAYLA ÇILAN YOL TUZLANDI

    Yaralının olmadığı kazada, yollar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açıldı. Karayolları ekipleri, daha fazla kazanın önüne geçmek için tuzlama çalışması başlattı.

    Kocaeli de 13 araç birbirine girdi #2


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