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Kocaeli'de 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla bıçakladı

Kocaeli'de 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla bıçakladı

Kocaeli'de iki kişi arasındaki tartışma sırasında 15 yaşındaki bir çocuk ağabeyi tarafından kazayla bıçaklandı.