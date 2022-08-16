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Kocaeli'de 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla bıçakladı
Kocaeli'de iki kişi arasındaki tartışma sırasında 15 yaşındaki bir çocuk ağabeyi tarafından kazayla bıçaklandı.
- 16.08.2022 - 02:58
Kocaeli'de Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında A.Ç., K.E.'nin evine geldi.
İkili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından K.E., A.Ç.'yi bıçakladı.
Yanlışlıkla kardeşini bıçakladı
Şahıslar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen K.E.'nin 15 yaşındaki kardeşi E.E. de, arbede sırasında kazara kolundan bıçaklandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
İHA'nın haberine göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli K.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.