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    Kocaeli’de 15 yaşındaki kız çocuğu terastan düşüp öldü

    3 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Pazardan dönen baba, beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu görünce, fenalık geçirdi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 09:06
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    Kocaeli’de 15 yaşındaki kız çocuğu terastan düşüp öldü

    Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin’den Kocaeli’nin Darıca ilçesine taşınan Beydun E. (15), henüz bilinmeyen nedenle Nenehatun Mahallesi Azem Sokak’taki 3 katlı binanın terasından düştü.

    Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti.

    BABA FENALIK GEÇİRDİ

    Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Kocaeli’de 15 yaşındaki kız çocuğu terastan düşüp öldü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de 15 yaşındaki kız çocuğu terastan düşüp öldü #2


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