Kocaeli’de 15 yaşındaki kız çocuğu terastan düşüp öldü

3 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Pazardan dönen baba, beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu görünce, fenalık geçirdi.

Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin’den Kocaeli’nin Darıca ilçesine taşınan Beydun E. (15), henüz bilinmeyen nedenle Nenehatun Mahallesi Azem Sokak’taki 3 katlı binanın terasından düştü.

Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.