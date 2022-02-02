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Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

16 yaşındaki genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Şahısların sokak ortasında koşması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.