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Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
- İHA
- 02.02.2022 - 11:20
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta dün öğle saatlerinde sokak ortasında iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
16 yaşındaki N.Ç.A., çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralanan 16 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. N.Ç.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, şahısların sokak ortasında koşması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların koştuğu, olayı gören vatandaşların ise yaralanan N.Ç.A.'nın yanında beklediği görülüyor.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.