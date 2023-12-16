Kocaeli'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde İbni Sina Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde Y.İ, kontrolündeki otomobille rampadan inerken frene basmak istedi.
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı şeritte gelen Y.A idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Yaşanan feci kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yoğun uğraş harcadı
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye otomobilde sıkışan kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması neticesinde yaralı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 3 yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Yaşanan kazada 2 araçta hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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