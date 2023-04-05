Kocaeli’de 2 evden 80 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı Darıca ve Çayırova ilçesindeki 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 hırsız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, geçen yıl 21 Kasım günü bir evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Aradan çok geçmeden bu kez 12 Aralık’ta Darıca ilçesindeki bir haneye giren hırsızlar, 40 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile kaçtı.

Kadın hırsızlar yakalanıp, tutuklandı

Her iki hırsızlığı da araştıran polis, olayları aynı kişilerin yaptığını saptadı.

Şüphelilerin D.K. ve S.E. isimli kadınlar olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile hırsızları yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 hırsız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.