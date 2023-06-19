Kocaeli'de 2 grup gencin sigara isteme kavgası kanlı bitti Sigara yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada bacağından yaralanan 17 yaşındaki genç “Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim” dedi.

İHA Kocaeli'nde akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. İzmit Fuarı içerisinde bulunan gölet kenarındaki ağaçlık alanda bir grup genç kamelyada otururken başka bir grup gelerek kendilerinden sigara istedi. Kamelyadaki gençlerin sigaralarının olmadığını söylemesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. 2 kişi yaralandı Kavga neticesinde 17 yaşındaki A.S., bacağından bıçaklanırken aynı gruptaki bir diğer genç ise ayak bileğinden hafif sıyrık alarak yaralandı. Gruplardan biri hızlıca bölgeden uzaklaşırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. "Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim" Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.S.’ye ilk tedavisini olay yerinde uyguladı. Yaralı A.S., “Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim.” dedi. 1 genç tedaviyi reddetti Sedyeye taşınan A.S., ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif sıyrıkla yaralanan diğer genç ise tedaviyi reddetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.