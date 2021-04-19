Euro
9.7181
0.47%
Dolar
8.0672
0.12%
Altın
464.55
0.91%
Borsa
1.396
-0.89%
Bitcoin
461.300
0.35%
EXEN Coin
25.71
-9.34%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kocaeli'de 2 kişinin vurulma anı

    Husumetlileriyle karşılaşınca rastgele ateş açan Muhammet Ali Ç.'nin, kaldırımdaki 2 kişiyi yaraladığı anlar ortaya çıktı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 2 kişinin vurulma anı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde, husumetleleriyle karşılaşan Muhammet Ali Ç. tabancayla rastgele ateş açmıştı.

    Silahtan çıkan kurşunlar ise kaldırımda yürüyen Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan’a isabet etmişti.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Yıldırım ve Gelturan kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis Muhammet Ali Ç.’yi yakalayarak gözaltına almıştı.

    Kocaeli'de kurşunlar, caddede yürüyen vatandaşlara isabet etti

    OLAY ANI KAMERADA

    Yıldırım ve Gülturan’ın vurulma anları ile çevrede yaşanan panik görüntüleri ortaya çıktı.

    Kocaeli'de 2 kişinin vurulma anı VİDEO

    Kocaeli de 2 kişinin vurulma anı #1

    Kocaeli de 2 kişinin vurulma anı #2

    Kocaeli de 2 kişinin vurulma anı #3

    Kocaeli de 2 kişinin vurulma anı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir