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Kocaeli'de 2 kişinin vurulma anı
Husumetlileriyle karşılaşınca rastgele ateş açan Muhammet Ali Ç.'nin, kaldırımdaki 2 kişiyi yaraladığı anlar ortaya çıktı.
- DHA
- 19.04.2021 - 12:32
- Güncelleme : 19.04.2021 - 13:12
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde, husumetleleriyle karşılaşan Muhammet Ali Ç. tabancayla rastgele ateş açmıştı.
Silahtan çıkan kurşunlar ise kaldırımda yürüyen Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan’a isabet etmişti.
SALDIRGAN YAKALANDI
Yıldırım ve Gelturan kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis Muhammet Ali Ç.’yi yakalayarak gözaltına almıştı.
Kocaeli'de kurşunlar, caddede yürüyen vatandaşlara isabet etti
OLAY ANI KAMERADA
Yıldırım ve Gülturan’ın vurulma anları ile çevrede yaşanan panik görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'de 2 kişinin vurulma anı VİDEO