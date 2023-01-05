Kocaeli’de 22 yaşındaki gencin katili, suçu çalışanının üstlenmesini istedi

Silahlı kavgada 22 yaşındaki genci öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan çiğ köfteci için müebbet hapis cezası istendi. Zanlının, çalışanı ile suç pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına giden 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, bir süre arkadaşları ile burada vakit geçirdi.

Mertcan Pekatik'in tuvalete gittiği sırada arkadaşları M.E., B.D. ve C.M., eğlence mekanı çalışanları ile tartışınca dışarı çıkartıldı.

Mekandan çıktı, kavgaya karıştı

Tuvaletten döndükten sonra Mertcan, arkadaşlarının durumunu öğrenince mekandan çıktı.

Kapı önünde bekleyen Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki bir ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seis ile tartışmaya başladı.

Mertcan öldü, 4 şüpheli tutuklandı

Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Selçuk Seis ile kavga sırada yanında olan Onurcan Güldağ, Onur Aydın ve Sedat Kandemir, gözaltına alınıp, tutuklandı.

"Ölmüşse ben üstlenirim"

Geçen yıl 19 Haziran'da yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

İddianamede; çiğ köfte dükkanı işleten Selçuk Seis'in, çalışanı Onurcan Güldağ ile suç pazarlığı yaptığı, aralarında "Yaralanmışsa sen üstlen, ölmüşse ben üstlenirim" şeklinde konuşma geçtiği belirtildi.

“Bıçakla üzerime geldiler”

DHA’nın haberine göre Selçuk Seis, suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü çiğ köfteci dükkanımda otururken sokaktan gürültü sesleri geldiğini duydum. Korumaların 2 kişiyi dışarı çıkardıklarını ve birinin elinde bıçak olduğunu gördüm. Bar çalışanlarına küfürler ediyorlardı. İş yerime gittim ve tabancamı alarak geri döndüm. Mertcan ve arkadaşlarını buldum.

O sırada bana, 'Neden geldin' diyerek, küfrettiler. Ben de küfredince, bıçakla üzerime geldiler. 2 el havaya ateş ettim. 2 kişi kaçtı ama aralarında pembe tişörtlü olan bir kişi, bıçakla üzerime gelmeye devam edince 2 el de yere ateş ettim. Daha sonra arkadaşım Onurcan Güldağ yanıma gelerek tabancamı istedi. Tabancayı verdikten sonra iş yerime gittim.” dedi.

“Birisi 'ah' diye bağırdı”

Onurcan Güldağ ise şunları anlattı:

“Olay günü, bardan atılan kişilerin mekanın sahiplerine küfrettiğini duydum. Sonrasında küfreden kişilerin uzaklaşırken 'Şu anda boşuz, gidelim, geri geliriz' diye konuştuklarını duydum. Patronum Selçuk Seis, iş yerinin ofis bölümündeki tabancasını aldı ve bardan atılan kişilerin nereye gittiğini sordu. Peşinden gittim, ara sokakta Mertcan ve arkadaşlarını gördük. O kişileri görünce, Selçuk Seis ateş etmeye başladı. İlk 2 el ateş ettiğinde bir şey olmadı. Ancak sonraki 2 el ateş etmesinde orada bulunanlardan birisi 'ah' diye bağırdı.

“Tabancayı iş yerinde tutmamamı söyledi”

Vurulan bu kişi, bardan atıldığını gördüğüm kişi değildi. Selçuk Seis olayda kullandığı tabancasını bana uzatarak 'Bunu al, git' dedi. Arka yollardan çiğ köfteci dükkanımıza gidip, tabancayı ofis bölümüne koydum. Selçuk Seis daha sonra gelerek, üzerini değiştirdi. Bana tabancayı sorduğunda aynı yere koyduğumu söyledim. Daha sonra bana tabancayı iş yerinde tutmamamı, arabaya koymamı söyledi. Dediğini yaptım.”

"Eğlence mekanında bir olay olduğunda dahil oluyordu"

Güldağ, Selçuk Seis'in suçu üstlenmesini teklif ettiğini belirterek “Selçuk Seis yanıma gelerek, bana 'Çocuk yaralanmışsa sen üstlen, ölmüşse ben üstlenirim' diye teklifte bulundu. Yeni evlendiğim için kabul etmedim ve bir süre sonra çocuğun öldüğünü öğrendik. Olayda Selçuk Seis'e küfreden kimse olmadı. Ancak Selçuk Seis daha önce eğlence mekanının sahiplerinin yanında uzun süre çalışmıştı. Kendisine ait dükkan açmasına rağmen eğlence mekanında bir olay olduğunda Selçuk Seis'in kavgalara dahil olduğunu birçok kez gördüm.” dedi.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Savcılık ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemelerde; Selçuk Seis'in eğlence mekanında olduğu, Mertcan Pekatik ile arkadaşlarını dışarı attıktan sonra kendi iş yerine giderek tabancasını aldığı ve eğlence mekanına 50 metre uzaklıktaki bir ara sokakta olayı gerçekleştiği görüldü.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Selçuk Seis'in ellerinde tabancayı ateşlemesinden kaynaklı atış artıkları olduğu belirlendi.

Savcı müebbet talep etti

İddianamede savcı, olayı gerçekleştiren Selçuk Seis hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, ayrıca Mertcan'ın arkadaşları M.E., B.D. ve C.M.'ye karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 27 yıldan, 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı diğer sanıklar Onurcan Güldağ, Onur Aydın ve Sedat Kandemir hakkında ise Mertcan Pekatik'e karşı 'kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından 23 yıl 6’şar aydan, 37 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Davanın ilk duruşması, 20 Mart'ta Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.