Kocaeli'de 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 23 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Göğsünden bıçaklanan 23 yaşındaki V.A. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler kaçtı.

V.A.'nın yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırganlar aranıyor

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.A. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)