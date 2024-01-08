Kocaeli'de silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşamını yitirdi

İHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 27 yaşındaki M.S., ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede can verdi
Durumu ağır olan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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